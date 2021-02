Cellulare alla guida, multati 21 automobilisti. Altri 7 verbali per alta velocità

Vietato distrarsi con il cellulare mentre si guida: la polizia Stradale ha intensificato i controlli. Nei giorni scorsi si è svolta la campagna di sicurezza stradale durata tre giorni e dedicata in modo particolare al contrasto dell’uso dello smartphone alla guida. Sono state impiegate 13 pattuglie della polizia Stradale di Agrigento e dei distaccamenti di Canicattì e Sciacca, che hanno contestato 21 sanzioni amministrative, su 49 veicoli controllati, con la decurtazione di 105 punti-patente. È ormai noto e documentato che la distrazione causata dall’uso dei telefoni cellulari alla guida è una delle principali cause degli incidenti stradali.

Per tale motivo non si ferma l’attenzione della polizia di Stato nell’attività di contrasto dell’uso dei telefonini durante la conduzione dei veicoli, comportamento vietato dall’art. 173 del Codice della Strada, e principale fonte di distrazione alla guida. Parallelamente sono proseguiti i servizi per il contrasto alle violazioni ai limiti di velocità, anch’esse tra le principali cause di incidenti stradali, con particolare riguardo alla ss640, con l’utilizzo del nuovo Telelaser “Trucam”, di ultima generazione, dotato di videocamera, in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate.

In occasione dei servizi effettuati sono state accertate 7 contravvenzioni elevate ai sensi dell’art. 142 Codice della Strada, con velocità massime rilevate di 201 e 213 kmh., con la decurtazione nel complesso di 50 punti-patente.