Covid, vescovo coadiutore dell’Arcidiocesi di Agrigento raccomanda massima attenzione

Il vescovo coadiutore dell’Arcidiocesi di Agrigento Alessandro Damiano, considerato l’incremento dei contagi da Coronavirus ha invitato i presbiteri a fare massima attenzione sulle misure di contenimento della pandemia. Ai presbiteri, ma anche a tutti i fedeli che prendono parte alle celebrazioni promosse dalle parrocchie ha raccomandato la massima attenzione nell’osservanza delle norme vincenti.

“Considerando – si legge nella nota – il costante incremento dei contagi da Coronavirus anche nel territorio della nostra Arcidiocesi, nonostante le restrizioni varate dal Governo nelle ultime settimane, si raccomanda — ai presbiteri e a tutti i fedeli che prendono parte alle celebrazioni e alle altre iniziative promosse dalle parrocchie — la massima attenzione nell’osservanza delle norme vigenti in tema di contenimento della pandemia”. Mons. Damiano chiede di vigilare in particolare: sul numero massimo dei posti consentiti in base alla capienza della chiesa, per il rispetto del distanziamento di almeno un metro; sulle operazioni di ingresso e uscita dalla chiesa e sugli spostamenti dal proprio posto durante la celebrazione, per evitare gli assembramenti;sulla sanificazione degli ambienti, dei banchi e della suppellettile sacra;sull’areazione dei luoghi, almeno prima e dopo le celebrazioni;sul corretto uso della mascherina (sul naso e sulla bocca) durante l’intero periodo di permanenza in chiesa;sull’igienizzazione delle mani quando si entra in chiesa e prima di accostarsi alla Comunione.

“Il celebrante abbia cura- continua mons. Damiano- di usare i dovuti accorgimenti (copertura delle particole da distribuire all’assemblea, separazione delle ostie da condividere con eventuali concelebranti, copertura del calice soprattutto nel caso della concelebrazione) quando non indossa la mascherina;indossare la mascherina e igienizzare le mani (insieme a eventuali altri ministri) per la distribuzione della Comunione;distribuire la Comunione esclusivamente sulla mano.

Le esequie delle vittime di Coronavirus sono consentite, previa autorizzazione delle competenti autorità comunali. Qualora non fossero autorizzate o nel caso in cui la famiglia lo richiedesse espressamente, si può benedire la salma direttamente al cimitero, senza la celebrazione della Messa.

Per la celebrazione individuale del sacramento della Penitenza il confessore e il penitente indossino la mascherina e mantengano la dovuta distanza.

Nell’amministrazione del Battesimo, della Confermazione e dell’Unzione degli infermi si raccomanda l’uso di un batuffolo di cotone idrofilo per ogni singola unzione.”