L’associazione “La mano di Francesco/San Marco”, che ospita giovani immigrati, ha celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2001 per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convention Relating to the Status of Refugees. Il presidente Lorenzo Airò ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile condizione dei rifugiati. Ad Agrigento, alcune realtà locali hanno organizzato un evento di due giorni il 20 e 21 giugno.

Il 20 giugno, al centro culturale Pasolini in via Atenea, si è tenuto un convegno dal titolo “Un viaggio dai mille percorsi”. Alle 18, è stato organizzato un torneo di calcio presso il centro sportivo “Pinetina”.

Il 21 giugno, al Sai di Agrigento in via Fosse Ardeatine a Villaseta, animazione dedicata ai bambini.