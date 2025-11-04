Con due cerimonie ad Agrigento è stato celebrato il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il primo appuntamento all’interno della villa Bonfiglio. Presenti le autorità civili, militari e religiose e alcune scolaresche che hanno reso omaggio ai caduti tra bandierine e tricolori. Al monumento dei caduti è stata deposta una corona d’alloro. A metà mattinata in Piazza Cavour si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito delle Repubblica Italiana da parte del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo (VIDEO).

“Il 4 novembre è una giornata di comunità e riconoscenza – ha detto il prefetto Salvatore Caccamo -. Le Forze armate non rappresentano solo il passato, ma anche l’impegno quotidiano per la sicurezza e la solidarietà. Ho voluto richiamare il fenomeno migratorio perché questa provincia ha dimostrato, più di altre, cosa significhi accoglienza e fratellanza. I militari svolgono un ruolo essenziale nel salvataggio delle vite umane e nella protezione civile, come abbiamo visto nei recenti eventi di Favara. Sono un esempio concreto di vicinanza al territorio”.

“Oggi celebriamo due date fondamentali – ha aggiunto il sindaco Franco Miccichè – la tumulazione del Milite ignoto e la festa delle Forze armate. È importante ricordare il sacrificio dei tanti italiani, uomini e donne, che hanno dato la vita perché noi potessimo essere qui, uniti e liberi”.

Ecco l’elenco degli insigniti delle Onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito delle Repubblica Italiana.

Raffaele Castaldo, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento. Ha partecipato a numerose operazioni di Polizia. Ha organizzato diversi eventi come visite guidate di studenti presso la Questura di Agrigento al fine di avvicinare i giovani alla legalità, nonché eventi come il “Memoria Day”, in memoria del giudice Livatino.

Salvatore Castellano in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nelle funzioni di Direttore di tre Unità Operative (Spresal -Siav – Sia) nonché come Coordinatore del nucleo Operativo Emergenza territoriale Immigrati e dell’equipe multidisciplinare per accertamento dell’età dei migranti. Da diversi anni è impegnato nell’organizzazione del soccorso sanitario ai migrati che giungono nella provincia di Agrigento.

Il maresciallo maggiore Alfonso David Contraffatto, presta servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1994 e, allo stato, è comandante della Stazione Carabinieri di Castrofilippo. Per il lodevole servizio è stato insignito di varie onorificenze nonché un attestato di benemerenza della Protezione Civile e un encomio semplice conferito dal Comando della Legione Carabinieri Sicilia. È stato comandante di numerosi presidi dell’Arma dei Carabinieri, in ognuno dei quali si è sempre contraddistinto per il forte senso del dovere e di giustizia, come dimostrato dagli encomi e dalle benemerenze ricevute.

Salvatore Galante, pianista da oltre quindici anni, riveste un ruolo di grande importanza nella vita culturale del Capoluogo. Ha proposto esibizioni e momenti didattici alla cittadinanza con spirito di volontaria liberalità.

Giuseppe Migliore, Console provinciale della Federazione Nazionale dei Maestri del lavoro di Agrigento. È promotore del progetto “Scuola-Lavoro”, in seguito al quale sono stati sottoscritti protocolli d’intesa con numerosi Istituti scolastici del territorio e, supportato da altri Maestri del lavoro a titolo meramente volontario, ha espletato attività di formazione e orientamento degli studenti per il prosieguo degli studi. È inoltre attivamente impegnato in numerose attività assistenziali in favore di emarginati e bisognosi.

Salvatore Milia, imprenditore, vice presidente del consiglio di amministrazione della “Milia Srl” con sede a Favara, un’azienda operante nel settore arredamento di grande rilievo per la provincia di Agrigento e per tutta la Sicilia. Si distingue per le sue doti professionali e competenza relazionale. La strategia di marketing e l’utilizzo della rete internet hanno consentito all’azienda di diventare un marchio globale. In tal modo, l’azienda concorre ad esportare la laboriosità e l’impegno della Provincia nel resto d’Italia e nel Mondo.

Antonio Mancuso, imprenditore, sin dalla giovane età presta la propria attività nell’azienda di famiglia della quale diventa socio. A seguito dell’ampliamento della stessa, ricopre anche la carica di presidente del Cda e dal 2021 è presidente della Mancuso Holding. Mancuso ha voluto pervicacemente radicare una buona parte dell’attività del gruppo, assai diversificata e presente in diverse aree geografiche, presso questa provincia e, in particolare, nella zona industriale di Aragona, divenendo uno dei principali attori del contesto economico locale e provinciale.

Salvatore Albano è stato alle dipendenze della Italcementi Spa fino al 2019, data del pensionamento. Dal 2015 al 2024 è stato consigliere provinciale, vice console del Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro di Agrigento. Ha partecipato come volontario al programma di scuola lavoro nei vari istituti scolastici condividendo importanti esperienze lavorative. È stato, inoltre, impegnato nel sociale, partecipando alla raccolta fondi per l’acquisto di mascherine da donare all’ospedale di Agrigento per l’emergenza Covid, nonché alla raccolta e distribuzione beni di prima necessità per i soggetti meno abbienti.

Il maresciallo maggiore Armando Manzo in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1994 e, allo stato, è comandante della Stazione Carabinieri di Raffadali. Per il lodevole servizio gli sono stati conferiti numerosi apprezzamenti. I numerosi encomi e riconoscimenti ricevuti testimoniano lo spirito di servizio e di giustizia che hanno sempre caratterizzato il Maresciallo Manzo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp