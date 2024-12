Alcuni giorni fa un cinquantanovenne di Agrigento appoggiandosi alla ringhiera all’altezza del porticciolo di San Leone, all’improvviso, la protezione ha ceduto ed è finito a terra nel tratto che divide l’area parcheggio con il mare. E’ rimasto ferito e con un’autoambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale ”San Giovanni di Dio”. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una ferita lacero contusa alla schiena. Non versa, per fortuna, in pericolo di vita. L’uomo, dopo le cure del caso, si è affidato all’avvocato Marco Patti. Il legale ha già presentato una richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e fisici riportati nell’infortunio.

