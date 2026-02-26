Paura per il crollo di un muro di un’abitazione, disabitata e in pessime condizioni strutturali, di proprietà di una pensionata ottantenne del luogo. L’evento è avvenuto tre le vie Principe Amedeo e Watt nel centro di Ravanusa. Non si registrano feriti. Il manufatto si è sbriciolato sotto il peso dell’incuria e a causa dello stato di totale abbandono.

Si è trattato di un crollo strutturale e le macerie sono finite sulla via Pietro Micca, e ha interessato anche l’adiacente manto stradale impedendone il transito. In seguito al cedimento il Comune ha interdetto l’area interessata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri della Stazione di Ravanusa, il personale di Enel e i vertici dell’Ufficio tecnico comunale.

