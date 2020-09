C’è un nuovo caso di Coronavirus a Ravanusa. Sei positivi in pochi giorni

Altro caso di Coronavirus a Ravanusa. E i contagiati sono quasi tutti giovani, alcuni dei quali, con evidenti sintomi.

“Siamo al sesto caso, i pazienti non sono tutti asintomatici, anche se stanno bene – dice il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo -. I contagi riguardano soprattutto i giovani, non siamo qui per colpevolizzare nessuno, ma dobbiamo migliorare i nostri comportamenti per arrestare un fenomeno che oggi interessa poche persone, ma che potrebbe crescere in maniera esponenziale”.

“Qualunque siano i provvedimenti assunti dalle autorità – continua il primo cittadino, se non c’è il buon senso, e la collaborazione dei cittadini non fermeremo il diffondersi di questa epidemia. L’uso della mascherina, il distanziamento sociale, e lavarsi le mani sono comportamenti semplici, che aiutano ad evitare il contagio”.