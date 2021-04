C’è “Surreal tg”, un progetto con protagonisti ragazzi speciali

Si chiama “Surreal tg” e può essere visto su internet. Non ci sarebbe niente di eccezionale se non fosse per il fatto che a realizzarlo e ad esserne protagonisti sono giovani diversamente abili. E’ da un progetto dal titolo “Siamo…a mare”, realizzato dall’associazione ANFFAS di Favara (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali) con la produzione del CESVOP (Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo), che si concretizza quello che, in realtà , è un cortometraggio dal nome “Surreal TG”, interpretato dai ragazzi dell’ANFFAS di Favara, fra cui Riccardo Terrazzino nei panni di conduttore. Soggetto, sceneggiatura e regia di Luigi Corbino, riprese e montaggio di Salvo Nobile. Il progetto è stato voluto fortemente dalle famiglie ANFFAS, stimolate dalla psicologa dell’associazione Mariella Schifano, dai presidenti Francesca Bruccoleri​​ e Gerlando Sciumè, per dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi, soprattutto in questo periodo di pandemia. “Il corto – dicono gli ideatori- ha una narrativa surreale e interpreta aspetti della società, quali inconvenienti (inteso come aggettivo riferito agli individui) e valori, dove la persona con disabilità rappresenta l’avanguardia nel superare certe impasse, proprio perché esso ama a prescindere, senza barriere, schemi, condizionamenti. La persona con disabilità è una risorsa fondamentale.” Il particolare tg può essere visionato nella pagina Facebook ANFFAS Favara o sulla pagina YouTube di Luigi Corbino.