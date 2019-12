“C’è il Natale a Villaseta 2019”, il maltempo non ferma l’iniziativa

CON LA RASSEGNA Presepe vivente, novene, degustazione di ricotta e prodotti tipici, gazebi illustrativi: questo il menù della terza giornata della rassegna “C’è il Natale a Villaseta 2019”, promossa dall’Associazione Onlus “Volontari di Strada” di Agrigento, grazie al patrocinio di diversi enti. Il maltempo ha ostacolato, ma non fermato gli appuntamenti in programma nel vecchio Centro Commerciale di Villaseta che s’è trasformato in una sorta di “Villaggio Globale di Natale”. Particolarmente suggestivo il Presepe Vivente, protagonisti i volontari di strada, con in testa la nostra presidente, Anna Marino, ma anche tanti residenti, che hanno interpretato i personaggi salienti della Natività. Il tutto accompagnato dall’esibizione del noto cantastorie Nenè Sciortino, che ha animato la mattinata con un vasto repertorio di novene e canti natalizi tipici della Sicilia e dell’agrigentino in particolare.

Presenti anche esponenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Asp, Giubbe d’Italia, Maestri del Lavoro, UNUCI ed altre associazioni. Una mattinata che ha coinvolto tutti i presenti.

Particolarmente gradita la degustazione della ricotta, preparata appositamente sul posto. Una Unità Mobile dell’Asp di Agrigento ha sostato per tutta la mattinata all’interno della piazza del Centro Commerciale con un proprio stand di “Educazione alla Salute”.

Un momento interessante è stato la presenza di mezzi de della Polizia di Stato e dei Carabinieri, per i quali si devono ringraziare i massimi vertici.

Le iniziative legate al “C’è il Natale a Villaseta” proseguiranno domani, sabato 14 Dicembre, alle 9,30, sempre nel Vecchio Centro Commerciale di Villaseta, con l’artista agrigentina Beatrice Esposto che creerà un Murales. Previsti anche l’avvio dei tornei di calcio balilla, braccio di ferro e briscola le cui finali si terranno martedì 17 dicembre dalle 9,30.

Venerdì 20 Dicembre, ultimo appuntamento: dalle 16,30, incontro con le Istituzioni e scambio degli auguri di Natale con animazione musicale natalizia. Prevista l’esibizione del gruppo “I Tammura di Girgenti”, il Gruppo folk dell’Oratorio Don Guanella. Si chiuderà con la distribuzione di regali ai bambini.

“Possiamo ritenerci soddisfatti di come si è svolta la giornata odierna – sottolinea la presidente, Anna Marino – nonostante il maltempo. Siamo stati ripagati dal calore e dall’affetto della gente di Villaseta. Tutti gli appuntamenti in calendario sono andati in scena, dalla preparazione e degustazione della ricotta alle novene di Nenè Sciortino, al presepe vivente, per finire agli interventi di Istituzioni e Associazioni varie che hanno voluto anche quest’anno onorarci della loro presenza e alle quali va il nostro ringraziamento. Per i prossimi appuntamenti ovviamente confidiamo nella clemenza del clima – conclude Anna Marino.