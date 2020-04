“C’è il Coronavirus”, due litigi per i figli. Polizia riporta la calma fra ex coniugi

“C’è il Coronavirus”. Due madri rifiutano di far vedere i figli ai papà, e in entrambi i casi, c’è voluto l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, per riportare la calma fra gli ex coniugi.

Tra quanti stanno ulteriormente patendo le conseguenze dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, e le restrizioni ad essa collegate, anche i padri separati. Nell’ultimo mese discussioni e litigi tra ex coniugi, per motivi riconducibili alla gestione dei figli, sono aumentati.

Gli ultimi due alterchi nel corso del weekend. Teatro dei fatti due zone nel quartiere del campo sportivo ad Agrigento, precisamente in via Manzoni, e in una via adiacente. In entrambi gli episodi due padri reclamavano di poter incontrare i propri figli, così come disposto dal tribunale.

Sono volate parole grosse. A ripristinare la calma gli agenti della polizia di Stato. Le due mamme si sono rifiutate di aprire la porta di casa agli ex mariti, motivando il tutto alla paura di un eventuale contagio da Covid19.