Cazzotto in faccia ad un 18enne rimasto ferito, chiuse indagini per giovane

Al termine di una discussione scoppiata per motivi sconosciuti, ha colpito al volto con un pugno un ragazzo, provocandogli dei gravi traumi. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Gloria Andreoli ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di un ventenne B.B., residente a Ravanusa.

L’indagato, difeso dall’avvocato Serena Gramaglia, è accusato di lesioni personali. Vittima del pestaggio un 18enne rumeno, domiciliato anche lui a Ravanusa. La vicenda risale al 20 dicembre dell’anno scorso. Teatro dell’alterco una strada centrale del comune dell’Agrigentino.

Qui i due giovani avrebbe avuto una discussione, per motivi pochi chiari, e in uno scatto d’ira il ventenne si sarebbe scagliato contro l’altro, colpendolo in piena faccia con un cazzotto. Il diciottenne, rimasto stordito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico-facciale.