Nuova razzia, nel giro di poche settimane, all’interno del complesso alberghiero Torre Makauda, che sorge lungo la statale 115 in territorio di Sciacca. Ignoti ladri hanno rubato alcune centinaia di cavi di rame, approfittando del fatto che l’albergo è al momento chiuso. Ad avviare le indagini, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti, sono stati i carabinieri.

Nella stessa notte la polizia stradale, in territorio saccense, ha intimato l’Alt ad un autocarro. Il conducente non si è fermato. Durante la fuga il mezzo è finito contro un albero. Gli occupanti, due o tre malviventi, si sono dileguati a piedi tra le campagne. L’autocarro è risultato rubato e carico di rame certamente provento di furto forse quello rubato a Torre Makauda.

