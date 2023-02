Causa incidente stradale e rifiuta l’alcol test: denunciato

Alla guida della sua autovettura ha provocato un incidente stradale con feriti lungo la strada statale 190, in territorio di Canicattì. Trasportato in ospedale s’è rifiutato di sottoporsi alle cure mediche e al test dell’etilometro, allontanandosi volontariamente dal nosocomio. Protagonista un trentaseienne, bracciante agricolo, di nazionalità rumena, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti.

A scontrarsi due auto con i soli conducenti a bordo: una Fiat Stilo con alla guida il rumeno, e una Alfa Romeo 159 condotta da un trentaduenne agente di polizia. I due sono rimasti lievemente feriti, e trasportati per le cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Al presidio sanitario sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì.

Il trentaseienne quando gli è stato detto di sottoporsi al test alcolemico e alle analisi per l’uso di sostanze stupefacenti, non solo si è rifiutato, ma senza farsi visitare se l’è data a gambe levate. Per lui è scattata comunque la denuncia, e il ritiro immediato della patente di guida e della carta di circolazione del veicolo. L’autovettura, inoltre, è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.