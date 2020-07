Cattolica, rogo a Bovo Marina: in fiamme sterpaglie e alberi

CATTOLICA ERACLEA – Weekend di fuoco tra Eraclea Mi- noa e Bovo Marina. Un vasto in- cendio di sterpaglie e alberi da frut- to si è sviluppato domenica pome- riggio in uno dei tratti più sugge- stivi della costa sicana. Per domare le fiamme sono intervenuti vigili del fuoco e uomini della forestale. Diverse ore di intenso lavoro e i viali parafuoco realizzati in questi giorni dalla forestale hanno evita- to che il rogo, di probabile natura dolosa, si propagasse nel bosco. Sa- bato sera, invece, a Bovo Marina un incendio ha lambito diverse abita- zioni creando il panico tra residen- ti e turisti (Comunicalo.it).