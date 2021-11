Cattedrale, in allestimento la mostra dei presepi di Roberto Vanadia

Questo Natale, l’artista agrigentino Roberto Vanadia, ritorna con le sue opere. La mostra dei presepi è in allestimento nella Cattedrale di Agrigento e , oltre al significato religioso, costituisce da sempre un autentico viaggi nella storia e nella cultura del territorio. Le ricostruzioni che animano le installazioni presepiali di Vanadia sono veri documenti in cui si può leggere la storia di epoche passate in uno spaccato storico del paesaggio, dei costumi, delle attività e della religiosità della gente di Sicilia.