“I C.A.T. , avviati da Legacoop Sicilia, si prefiggono l’obiettivo di fornire tutta quell’assistenza tecnica necessaria per informare le cooperative associate , le non aderenti e chi vuole costituire nuove cooperative in base alle normative e alle legislazioni vigenti in relazione all’attività svolta. ” Lo ha dichiarato Domenico Pistone, coordinatore di Legacoop Sicilia occidentale.

Legacoop Sicilia ha attivato i Cat in tutte le province Siciliane , dal 25 settembre anche ad Agrigento nella sede di Legacoop via Ragazzi del 99 ,al civico 46, con

l’obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie per rafforzare il sistema delle imprese cooperative e per migliorare gli aspetti tecnico-logistici svolte dalle nostre cooperative associati .

“Essenzialmente i Cat – spiega Pistone- vogliono promuovere lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia con le moderne esigenze della cooperazione e con gli interessi del mercato; diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo e favorendo la formazione culturale tecnica professionale dei cooperatori; promuovere l’informazione di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore degli enti associati”.

Per fissare un appuntamento con uno degli operatori e consultare gli orari dei Cat Legacoop sicilia consultare il sito www.legacoopsicilia –email [email protected]; tel 09162686633.