Il CastrumFavara torna dalla trasferta insidioso con la Sambiese con un ottimo punto. Primo tempo quasi tutto di marca gialloblu che hanno chiuso in vantaggio con il gol di Alessio Piazza al 9′. Prima della rete era stato Tanassi Kosovan ad impensierire il portiere calabro con un tiro da fuori area. Alessio Piazza vicino al raddoppio a tu per tu con il portiere con un tiro che è uscito di poco sopra la traversa. Tanto Favara nel primo tempo. Alla fine dei primi 47′ di gioco vantaggio meritato per gli uomini di Pietro Infantino. La ripresa più equilibrata. Al minuto 72′ il pareggio dei padroni di casa con Sueva su calcio di rigore. Un ottimo punto per la CastrumFavara ma con tanto rammarico. Domenica prossima al “Bruccoleri” il Milazzo dell’ ex Gaetano Catalano.

Risultati del campionato si Serie D – Girone I, 2° Giornata: Città Di Acireale – Savoia 1-1; Milazzo – Nuova Igea 2-2; Paternò – Gelbison 0-0; Reggina – Nissa 1-0; Sambiase – Castrum Favara 1-1 (Al 9′ del primo tempo Piazza; nella ripresa al minuto 72′ il pareggio dei padroni di casa con Sueva su calcio di rigore); Città Di Gela – Ragusa 2-0; Athletic Club Palermo – Vigor Lamezia 2-1; Enna – Vibonese 2-2; Sancataldese – Messina 1-3.

Classifica Serie D – Girone I: Città Di Gela, Gelbison, Nuova Igea Virtus, Vibonese, Castrum Favara e Athletic Club Palermo 4 punti; Reggina e Vigor Lamezia 3; Enna, Milazzo e Savoia 2; Città Di Acireale, Nissa, Paternò, Ragusa e Sambiase 1; Sancataldese 0; Messina (-14) -10.

