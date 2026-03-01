Castrum Favara – Messina 1-1. Un altro passo falso casalingo che potrebbe compromettere la stagione del Castrum Favara. Solo un punto per i ragazzi di Pietro Infantino che hanno raggiunto il pareggio oltre il novantesimo. Bisogna tornare a vincere e provare a risalire in classifica. Tanta sfortuna nel primo tempo, con il Messina in gol con l’unico tiro in porta di Touré al 18′. Tante le occasioni sciupate dalla formazione favarese. Nel secondo tempo il copione non cambia con il Castrum Favara alla ricerca disperata del pareggio, arrivato al 94′ con il capitano Varela su calcio di rigore. Pareggio meritato ma stretto per la squadra favarese.

I risultati del campionato di serie D – girone I 26° giornata: Reggina – Sancataldese 2-0; Gelbison – Vigor Lamezia 1-1; Paternò – Città Di Acireale 2-1; Vibonese – Savoia 0-2; Castrum Favara – Messina 1-1; Enna – Città Di Gela 6-1; Milazzo – Ragusa 0-1; Nissa – Igea Virtus 1-1; Sambiase – Athletic Club Palermo 1-2.

Classifica serie D – girone I: Savoia e Nuova Igea Virtus 50 Athletic Club Palermo 48, Reggina e Nissa 47, Gelbison 40, Milazzo 38, Città Di Gela (-1) 37, Sambiase 36, Vigor Lamezia 35, Enna 30, Ragusa 27, Vibonese 26, Sancataldese 24, Messina (-14) e Città Di Acireale 1946 (-1) 23, Castrum Favara 21, Paternò 17.

