Risultati del campionato di serie D – Girone I, 10° Giornata: Enna – Città Di Acireale 2-1; Castrum Favara – Vigor Lamezia 1-1 (Primo tempo equilibrato con poche occasione da rete. Castrum Favara in vantaggio, ad inizio ripresa, con la rete realizzata al 48′ da Tripicchio. Su calcio d’angolo battuto in combinazione Schembari -Vaccaro, cross del capitano e conclusione di Tripicchio, parata in un primo tempo da Ianni ma che nel tuffo si porta la sfera dentro la linea. Il pareggio della formazione calabrese arriva all’83’ con il gol messo a segno da Errico); Gelbison – Savoia 2-6; Paternò – Athletic Club Palermo 3-2; Sambiase – Sancataldese 1-0; Vibonese – Ragusa 0-1; Milazzo – Città Di Gela 1-0; Nissa – Messina 1-0; Reggina – Nuova Igea Virtus 0-1.

Classifica Serie D – Girone I: Nuova Igea Virtus 21, Savoia 19, Nissa 18, Athletic Club Palermo e Sambiase 16, Vibonese e Milazzo 15, Città Di Gela e Gelbison 13, Castrum Favara 12, Reggina, Vigor Lamezia ed Enna 11, Paternò 9, Sancataldese e Città Di Acireale 8, Ragusa 7, Messina (-14) 2.

