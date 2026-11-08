Non basta il cuore alla Castrum Favara, che tra le mura amiche cede 1-2 contro una solida Vibonese e si ritrova a masticare amaro per una sconfitta figlia di troppe ingenuità. La partita si infiamma improvvisamente nel finale di un primo tempo fino a quel momento bloccato, dove i calabresi si erano fatti preferire solo per la manovra.

Al 41′ Marsico sblocca il match per gli ospiti, ma la reazione gialloblù è immediata: appena un minuto dopo, Marchica affonda a destra e crossa per Bellingardo, che controlla magnificamente di petto e fulmina De Simone per l’1-1.

La ripresa si apre con la sfortuna che volta le spalle ai padroni di casa: al 1′ una traversa nega il raddoppio alla Castrum. Il gol sbagliato si trasforma nella più classica delle beffe al 66′, quando Cosendey sigla il definitivo 1-2 approfittando di una disattenzione locale. Nel finale il Favara si lancia in un assalto generoso e tutto cuore, ma il muro calabrese regge.

Al triplice fischio resta il forte rammarico: al “Bruccoleri” le partite vanno azzannate e non si possono rischiare le disattenzioni. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quanto profuso in campo; la classifica ora si complica, ma la Castrum ha dato tutto e sa che la salvezza si costruirà in altri scontri diretti.

I risultati del campionato di serie D – girone I 11° giornata: Castrum Favara – Vibonese 1-2; Digiesse PraiaTortora – Trapani 0-2; Enna – Reggina 0-3; Milazzo – Vigor Lamezia 3-1; Modica – Licata 5-1; Sambiase – Ragusa 2-0; Siracusa – Nissa 1-0; Athletic Club Palermo – Nuova Igea Virtus 1-2; Gela – Avola.

Classifica serie D – girone I: Reggina 2 Sambiase 26; Vibonese 24; Avola 20; Milazzo 19; Digiesse PraiaTortora e Nuova Igea Virtus 18; Siracusa (-7), Athletic Club Palermo e Licata 14; Gela (-1) e Modica 13; Nissa 12; Trapani 1905 (-5) 9; Castrum Favara e Vigor Lamezia 8; Ragusa e Enna 3.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp