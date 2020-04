Castrofilippo, anziana morta in casa di riposo: effettuato il tampone

Una pensionata di 93 anni, ospite del Boccone del povero di Castrofilippo è stata sottoposta a tampone post-mortem per verificare se si tratta o meno di un caso di Coronavirus. L’anziana viveva in una residenza gestita dalle suore, che ospita una trentina di persone.

Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Come da protocollo sanitario è stato quello di mettere in quarantena obbligatoria tutti gli operatori della struttura, e gli anziani ospiti, che sono stati in contatto con l’anziana deceduta,

La donna pare presentasse, da qualche giorno, febbre alta e bronchite, sintomi da Covid-19.