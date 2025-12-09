Ci sono storie che attraversano decenni, palestre, generazioni intere. Storie fatte di sudore, passione, insegnamenti e palloni che rimbalzano forte quanto i valori trasmessi. È dentro queste storie che la Federazione Italiana Pallacanestro ha scelto di affondare lo sguardo, conferendo il titolo di Allenatori Benemeriti a due figure che hanno segnato – e continuano a segnare – il basket siciliano: Ettore Castorina e Angelo Licari.

La decisione è stata ufficializzata dal Consiglio Federale, che ha voluto premiare il percorso, la dedizione e l’impatto umano e sportivo di due tecnici di lungo corso, da sempre punti di riferimento nei rispettivi territori.

Angelo Licari, una vita per la pallacanestro palermitana

Nato nel 1954 a Montelepre, Licari ha percorso prima da giocatore i campi siciliani con le maglie della Rocche di Rao Palermo e della MMP Basket Palermo, tra Serie C e Serie D.

Ma è da allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile: colonna della Pallacanestro Bagheria e del Ginnic Club Palermo, è poi approdato, nella stagione 2022-2023, alla Happy Basket Palermo, dove continua a rappresentare un faro per i più giovani.

Un tecnico silenzioso ma determinato, di quelli che costruiscono futuro senza clamori, mattone dopo mattone.

Ettore Castorina, il maestro adottato da Agrigento

Classe 1955, messinese, Ettore Castorina ha mosso i primi passi nelle formazioni Fiamma e Liberale, prima di diventare una delle figure più riconosciute del basket isolano.

Formatore CNA, volto noto per competenza e stile, Castorina è ormai agrigentino d’adozione e negli anni ha guidato un numero impressionante di squadre, contribuendo alla crescita di interi vivai.

La sua carriera abbraccia realtà come:

Virtus Racalmuto (2005-06)

(2005-06) Roge Caltanissetta (2006-08)

(2006-08) Virtus Agrigento (2008-09)

(2008-09) Nuova Aquila Palermo (2009-10)

(2009-10) Studentesca Licata (2012-16)

(2012-16) Girgenti Giants (2017-19)

(2017-19) Real Basket Agrigento (2020-21)

Un percorso che racconta fedeltà alla pallacanestro più autentica, quella fatta di formazione, crescita e comunità sportiva.

Il riconoscimento della FIP Sicilia

La presidente Cristina Correnti, insieme al Consiglio Direttivo del comitato regionale, ha espresso «i più sinceri complimenti e un ringraziamento per l’impegno profuso in tutti questi anni».

Un tributo dovuto, che celebra due tecnici diventati veri simboli del movimento cestistico siciliano.

Allenatori, ma prima ancora educatori. Custodi di un modo di intendere il basket che non passa mai di moda.

