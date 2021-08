Casteltermini, raccolta di firme per il referendum sull’eutanasia

‏Continuano le iniziative del comitato promotore del referendum per consentire la legalizzazione dell’eutanasia in Italia.Questa volta, per dare la possibilità ai cittadini di firmare la petizione per il referendum, i membri del Comitato, faranno tappa a Casteltermini venerdì 20 e sabato 21 agosto prossimi.Sarà possibile firmare per il referendum dalle 19 alle 23 di venerdì e dalle 17 alle 23 di sabato 21 agosto sempre in piazza Duomo nel centro del comune di Casteltermini.

L’obiettivo dei promotori è arrivare a 750mila firme autenticate ecertificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre. Solo ieri il Comitato promotore ha comunicato che la raccolta di 430mila sottoscrizioni raccolte con i banchetti, alle quali si aggiungono oltre 70.000 firme raccolte online e un numero ancora imprecisato di firme raccolte nei Comuni.