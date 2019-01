Ancora una gioia per Casteltermini e Carmelo Antinoro. Infatti il giovane difensore dell’Asd Casteltermini classe 2002 è stato convocato nella Rappresentativa Regionale Under 17 mercoledì 30 gennaio 2019 al comunale di Castellana Sicula (PA) per una gara amichevole contro il Città di Castellana in preparazione al Torneo delle Regioni 2018/2019.