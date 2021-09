“Cassandra – Ilio in fiamme” il 24 settembre in scena alla Valle dei Templi

“Cassandra – Ilio in fiamme”, da “Troiane” di Euripide, approda alla Valle dei Templi. La suggestiva seduta drammatica a sette voci, con la Regia di Daniele Salvo , andrà in scena venerdì prossimo, alle ore 20, nell’incantevole scenario del teatro all’aperto ai piedi del Tempio di Giunone. Nel cast, l’attrice agrigentina Barbara Capucci , Selene Gandini, Marcella Favilla, Alfonso Veneroso, Simone Ciampi, Elvio La Pira e Daniele Salvo.

Il presidente Barbara Capucci ha donato 40 biglietti a Caritas Diocesana e Volontari di Strada, per consentire alle famiglie economicamente svantaggiate di assistere gratuitamente allo spettacolo, l’ultimo dell’estate alla Valle dei Templi.

È uno spettacolo che attraversa la storia, ma sempre tristemente attuale, con lo sguardo rivolto all’Afghanistan e alla società… “Cassandra – Ilio in fiamme” è un viaggio nell’inconscio, nella febbre, nella trance, nel sonno, nel buio più profondo, nel mondo del tempo perduto. Lo spettatore deve pensare ad un’attualità perturbante e sconvolgente. Qualcosa di incredibile, un nuovo olocausto, che sta accadendo oggi, sotto gli occhi della “civile Europa”, con la complicità di alcuni discutibili governanti mondiali. Sulla pelle di donne e bambini… Insomma, sarà un appuntamento da non perdere…La rappresentazione è inserita nel cartellone, una prestigiosa rassegna artistica e culturale, realizzata in sinergia con la Regione Siciliana e gli Assessorati ai Beni Culturali e al Turismo, guidati da. Dopo il Teatro Greco Romano di Catania, “Cassandra” venerdì prossimo farà tappa nella Valle dei Templi di Agrigento.Info e ticket presso Box Office, via Imera Agrigento, tel. 0922.20500, o www.webtic.it