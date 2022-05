Caso SUV, Sodano scrive al ministero e chiede dimissioni della giunta Miccichè

Il deputato nazionale agrigentino, Michele Sodano chiede le dimissioni della giunta Miccichè dopo il caso Suv e la decisione del ministero della famiglia che vuole restituite le somme. “Ho appena scritto al “Dipartimento per le Politiche della famiglia” per chiedere al Ministero – dichiara il deputato- quali conseguenze, oltre alla già disposta revoca dei fondi, si prevedono in capo all’ente locale di Agrigento, nel merito dell’utilizzo improprio dei 120mila euro spesi in SUV e destinati invece al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativo territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per le attività dei minori. Nell’attesa, ritengo opportune le immediate dimissioni della giunta Miccichè.”