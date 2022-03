Caso suv e notebook, nuovo esposto di Di Rosa

“Adesso per il comune di Agrigento, i suv ed i notebook acquistati con i fondi potranno essere utilizzati anche e soprattutto per fini istituzionali”. Lo afferma il vice presidente provinciale del Codacons, Giuseppe Di Rosa, secondo una delibera di giunta del 4 marzo 2022. “E’ chiaro a tutti, il solo comune di Agrigento, con un escamotage amministrativo ha fatto in modo di acquistare dei mezzi che a tutto ed a tutti serviranno poco- scrive Di Rosa- poiché l’utilizzo non è per nulla conveniente per le associazioni, in quanto i bambini trasportati possono essere di età compresa tra i 7 ed i 14 anni, nelle autovetture di questo genere per il Codice della Strada, i bambini al di sotto dei 12 anni, devono utilizzare un seggiolino e che di conseguenza ogni autovettura può trasportare al massimo 2 bambini, cioè 4 autovetture per 8 bambini. Chi è disposto a spostare 4 autisti per l’utilizzo di 4 Suv con un dispendio economico non indifferente? Abbiamo inoltrato un supplemento di “esposto” agli stessi uffici del precedente. Adesso attendiamo notizie dagli organi preposti”. L’assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, da noi contattato, preferisce non rispondere alle dichiarazione del vice presidente del Codacons.

La giunta comunale di Agrigento ha approvato le “Linee Guida per l’utilizzo, in comodato d’uso gratuito, di autovetture e notebook relative i servizi sociali comunali da parte di enti del terzo settore e di operatori economici di settore ed in generale soggetti che operano nell’ambito del volontariato sociale. Il provvedimento- si legge- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”.

Il provvedimento demanda “al Dirigente preposto ai Servizi Sociali la vigilanza sulla corretta applicazione delle allegate Linee Guida e ai Responsabili dei Settori I e II la predisposizione degli atti necessari per la realizzazione del servizio di fruizione gratuita dei notebook dei Servizi Sociali, con collocazione stabile presso la sezione ragazzi della Biblioteca comunale “Franco La Rocca” di Agrigento.”