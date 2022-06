Caso dei Suv: Comune fa ricorso contro restituzione soldi

Il Comune di Agrigento non ci sta, e ha deciso di presentare il ricorso contro la decisione del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che negli scorsi giorni, ha annunciato l’avvio del procedimento diretto alla revoca, e alla restituzione del contributo di 135.617 mila euro, che era stato concesso all’Ente, e destinato alle famiglie, servizi educativi e centri estivi. Contributo speso per l’acquisto di Suv e pc.

Con una delibera del 6 giugno, il Municipio di Agrigento ha manifestato la volontà di affidare ad un avvocato esterno l’incarico di impugnare i provvedimenti di revoca, e restituzione delle somme. A segnalare la vicenda è il Codacons Agrigento, con il vicepresidente Giuseppe Di Rosa.

Secondo l’Amministrazione comunale l’atto a firma dell’ex dirigente ai Servizi sociali Gaetano Di Giovanni (da alcuni giorni trasferito al Patrimonio), che ha curato la vicenda dei Suv, la richiesta di restituzione delle somme sarebbe illegittima.