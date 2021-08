Casette da giardino: caratteristiche e destinazioni di utilizzo

Una casetta da giardino in legno naturale è un accessorio indispensabile. È perfetta come ripostiglio per gli attrezzi da giardinaggio e i materiali per le pulizie e la manutenzione della casa, ma può essere adatta anche come ambiente di gioco per i bambini, come area relax, o addirittura per allestire un locale di servizio, ad esempio un piccolo ufficio o un laboratorio.

Con una casetta in legno delle dimensioni adatte si può realizzare un box per l’auto, la moto o le biciclette, o addirittura pensare di creare una dependance vera e propria della casa, ad esempio per ospitare qualcuno o per godere il verde del giardino durante il periodo estivo.

Trovare la casetta da giardino ideale è piuttosto facile, considerando la grande varietà di modelli che il mercato offre. Naturalmente, soprattutto se si pensa di creare un ambiente abitabile, è molto importante scegliere una struttura della migliore qualità, realizzata in legno naturale, senza vernici o sostanze inquinanti ma trattata in maniera tale da garantire la massima resistenza alle intemperie e agli agenti esterni.

Una casetta di ottima qualità è realizzata nelle migliori essenze di legno naturale, adatte per una collocazione esterna, e con la massima precisione ad ogni dettaglio, per offrire comfort, sicurezza, lunga durata nel tempo e isolamento termoacustico.

Come scegliere la casetta da giardino

Una casetta in legno è un complemento d’arredo vero e proprio, molto diversa da un box in lamiera o da un prefabbricato in cemento. In base alle destinazioni di utilizzo, si può decidere di scegliere una struttura più o meno ampia, con porta, finestre e addirittura una piccola veranda esterna.

Qualora l’intenzione fosse quella di realizzare, un box, occorre tenere conto delle dimensioni dell’auto o di altri eventuali veicoli che dovranno essere custoditi all’interno, con un’apertura che consenta di transitare senza problemi. Un box in legno offre la possibilità di proteggere l’automobile e altri veicoli con il vantaggio di una struttura esteticamente molto piacev ideale anche per infondere al giardino un’atmosfera di eleganza.

Se invece l’intenzione fosse quella di utilizzare la casetta come luogo abitabile, ad esempio per creare una stanza da gioco per i bimbi, un ufficio, una palestra o una camera per ospiti e visitatori, si può pensare di scegliere un modello più grande e dotato di maggiori comfort. É bene tenere conto che una casetta di questo tipo può essere considerata un’abitazione a tutti gli effetti, anche se non richiede alcuna autorizzazione, a differenza di una struttura tradizionale, in cemento armato e mattoni.

La struttura di una casetta da giardino ideale

Realizzare una casetta in legno da giardino è molto semplice, poiché la struttura è costituita da elementi ad incastro e viene fornita in kit di montaggio. Questo tipo di casetta in legno risulta essere molto economica, soprattutto se confrontata con una costruzione in muratura, richiede pochissima manutenzione e offre un ambiente estremamente confortevole e salutare, grazie alle doti del legno, un materiale naturale in grado di trasmettere una sensazione di armonia e di benessere.