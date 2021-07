Case in affitto ad Agrigento per periodi estivi: le località consigliate

Agrigento è una provincia della Sicilia davvero meravigliosa e non a caso rientra tra le mete più gettonate dell’isola specialmente durante la stagione estiva. Poco distante da un mare strepitoso, è l’ideale per coloro che non vogliono godersi solamente le spiagge ma che desiderano anche visitare luoghi d’interesse storico-artistico. Nelle vicinanze di Agrigento troviamo infatti delle chicche da non perdere, come la Valle dei Templi, Selinunte, a Scala dei Turchi, senza considerare i monumenti presenti nei vari centri storici. Un altro aspetto positivo è che le case in affitto ad Agrigento per il periodo estivo non hanno dei costi eccessivi e le variazioni di prezzo tra un comune e l’altro sono davvero minime.

Quale località scegliere però per le proprie vacanze? Ecco quelle più consigliate dalla gente del posto e dai turisti.

# Centro storico di Agrigento

Il centro storico di Agrigento non è affacciato direttamente sul mare, ma offre uno splendido panorama perché domina la costa da un’altura poco distante. Tra chiese medievali, quartieri suggestivi e piazze ricche di monumenti storici, il centro storico di Agrigento merita sicuramente di essere visitato e può rappresentare anche un’ottima base per chi intende trascorrere una vacanza da questa parti. Certo, per raggiungere le spiagge è necessario prendere l’auto ma si tratta di uno sforzo che in molti sono disposti a compiere pur di soggiornare in un museo a cielo aperto come il centro storico di Agrigento. In quanto alle tipologie di appartamenti in affitto, la scelta è ampia e si trova un po’ di tutto: dal bilocale modesto a prezzo contenuto alla villetta indipendente con giardino e magari anche una bella piscina.

# Porto Empedocle

Porto Empedocle è una delle località più famose in provincia di Agrigento: un comune che conserva ancora le caratteristiche del borgo marinaro e che si trova direttamente affacciato sul mare. Cercare una casa in affitto a Porto Empedocle è sicuramente un’ottima idea, perché si trova in una posizione ottimale sia per chi vuole godersi le spiagge che per chi preferisce visitare il capoluogo e la Valle dei Templi. La distanza tra questa località ed Agrigento è infatti di appena una decina di chilometri. In quanto ai prezzi delle case in affitto, a Porto Empedocle i canoni di locazione per i turisti nel periodo estivo sono leggermente più alti ma comunque non eccessivi dunque vale la pena dare un’occhiata agli annunci.

# Sciacca

Sciacca è un’altra delle località in provincia di Agrigento molto consigliata a livello turistico, perché affacciata sul mare e nel contempo ricca di localini, ristoranti, negozi. Perfetta per chi desidera godersi appieno le spiagge, dista un po’ di più da Agrigento, che si riesce a raggiungere in 1 ora di auto circa. Si trovano però delle ottime offerte per quanto riguarda le case in affitto durante il periodo estivo e si spende mediamente meno rispetto al capoluogo ma anche a Porto Empedocle. Vale dunque la pena prendere in considerazione anche Sciacca, perché rappresenta un’ottima base per vedere tutte le meraviglie della provincia e soggiornare sul mare.