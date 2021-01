“Case a 1 euro”, il tentativo di riqualificare il territorio anche a Casteltermini

“Casteltermini – Case a 1 euro”: è l’iniziativa varata dalla Giunta Comunale. Così c’è un altro comune agrigentino che porta avanti il progetto con il tentativo di risollevare le sorti del paese che subisce , come altri, un lento spopolamento che ha causato, oltre all’allontanamento di tante persone, anche lo sfacelo di vecchie case abbandonate. Abitazioni che necessitano di ristrutturazione e che conservano una solida struttura, ubicate in luoghi particolarmente suggestivi. “L’iniziativa – spiega il sindaco Gioacchino Nicastro- è stata fortemente voluta dalla mia amministrazione e mira a collocare Casteltermini all’interno di un circuito virtuoso che, in sinergia con i privati, tenda a riqualificare il nostro territorio dal punto di vista urbanistico-edilizio e a rilanciarne l’offerta turistica. Nei mesi che seguiranno, periodo necessario al completamento dell’iter burocratico dell’iniziativa, ci dedicheremo costantemente allo studio e alla realizzazione di progetti che possano aumentare l’interesse per l’offerta. A piccoli passi ci incamminiamo verso un futuro diverso, speriamo migliore”.