Porte aperte del Palacongressi del villaggio Mosè, ad Agrigento, fino al prossimo 26 dicembre, per la nuova edizione de “La Casa di Babbo Natale ad Agrigento”, tra scenografie, giochi, animazione. La squadra degli Elfi di Babbo Natale attende ogni giorno gli ospiti per donare a tutti, grandi e bambini, la gioia e l’allegria dello spirito natalizio. Curiosi di scoprire le tantissime novità di quest’anno? Una è la presenza del Mercatino di Natale in cui artigiani e produttori vi stupiranno con le loro fantastiche proposte. Inoltre, anche quest’anno all’interno della Casa di Babbo Natale troverete il laboratorio degli Elfi di Babbo Natale, l’allegro Ufficio Postale per scrivere e imbucare la propria letterina dei sogni, la fabbrica di giocattoli, il bianco e magico Polo Nord e la stanza di Babbo Natale. Divertimento sotto l’albero con giocolieri, clown, trucca bimbi, scuola circense, maghi, spettacoli di bolle di sapone, teatro comico e tanto altro… un vero paese dei balocchi in veste Natalizia.