Casa della Speranza rimane chiusa. I familiari dei pazienti scrivono a Musumeci, Razza e Firetto. Chiesta l’immediata riapertura.



Agrigento. Casa della Speranza don Angelo Ginez Onlus, continua a rimanere chiusa nonostante vi sia una direttiva del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ne disponeva la riapertura dopo la fase di lockdown causata dalla pandemia di Covid 19. Una situazione, per i familiari e gli ospiti del centro diurno di riabilitazione per disabili che è diventata insostenibile. Ed è per questo motivo che hanno fatto partire una lettera indirizzata al Presidente della Regione Musumeci, all’assessore alla Salute Ruggero Razza, all’Asp di Agrigento, al sindaco del capoluogo Lillo Firetto, per sapere quali siano i motivi per i quali il centro rimane chiuso privando gli ospiti di importanti attività. Infatti, i pazienti la maggior parte ragazzi con la sindrome di down, all’interno di Casa della Speranza effettuano attività di riabilitazione nel versante logopedico e psicomotorio, fisioterapia e psicomotricità, attività motoria. Inoltre, per la loro integrazione vi sono altre iniziative come ad esempio, laboratori di arte terapia, cartapesta, Pet Therapy. “Una situazione diventata insostenibile- denunciano i familiari degli utenti di Casa della Speranza- perché non solo i ragazzi vengono privati delle cure e delle terapie necessarie alle loro esigenze quotidiane ma stanno mostrando una preoccupante regressione. Ormai- aggiungono- oltre quattro mesi di fermo iniziano a farsi sentire sulle loro condizioni fisiche e psicologiche. Per questi motivi- continuano – chiediamo l’immediato intervento delle autorità competenti affinché possano essere superati i motivi ed i problemi per i quali Casa della Speranza continua inspiegabilmente a rimanere chiusa. L’auspicio- concludono i familiari dei pazienti della struttura Onlus- è quello che si possano avere risposte entro il minor tempo possibile ed i ragazzi possano tranquillamente tornare a frequentare Casa della Speranza”.

Carmelo Vella