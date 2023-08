AGRIGENTO. La Valle dei Templi, celebre per la sua bellezza storica e architettonica, si prepara a offrire un’esperienza sensoriale ancora più coinvolgente. Da domani (29 luglio), i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica della valle attraverso il gusto, unendo il piacere visivo e olfattivo a sensazioni gustative indimenticabili. Casa Barbadoro, un antico casale recentemente restaurato e trasformato in un punto di riferimento culinario nel Parco archeologico, apre le sue porte per offrire degustazioni, lezioni di cucina e di panificazione, nonché la possibilità di acquistare prodotti gastronomici locali selezionati dal progetto “paniere” Diodoros.

Situato sotto il maestoso Tempio della Concordia, tra ulivi secolari e la flora mediterranea, Casa Barbadoro diventa un’ambasciata della cucina e dei sapori locali. Questa iniziativa è parte integrante del progetto Diodoros, che seleziona prodotti provenienti dalle aree della Valle dei Templi non occupate da monumenti o reperti. Qui, i visitatori potranno sperimentare un viaggio culinario attraverso la storia millenaria del territorio, scoprendo uliveti antichi, agrumeti rigogliosi, vigneti curati con attenzione, api protette, mandorleti e zafferaneti, così come campi di grano coltivati a Maiorca e Perciasacchi.

Il progetto Diodoros introduce anche un’originale gamma di souvenir gastronomici, i quali saranno disponibili presso i bookshop della Valle dei Templi. Questi prodotti autentici rappresentano un modo unico ed elegante per portare a casa i ricordi dei sapori e degli odori che caratterizzano questa splendida porzione di Sicilia.

I visitatori potranno partecipare a degustazioni, lezioni di cucina e di panificazione, nonché a incontri con produttori locali e artigiani del gusto. Le esperienze includeranno la preparazione dell’antico cudduruni, una sorta di sfincione tipico della zona, utilizzando farine di grani antichi e lieviti. Inoltre, avranno l’opportunità di affiancare uno chef nella preparazione di piatti prelibati, ascoltando i segreti e le conoscenze acquisite nel corso degli anni, prima di gustare insieme i frutti del lavoro.

Le degustazioni guidate permetteranno ai visitatori di assaporare il miele di ape nera sicula, le mandorle e i pistacchi, così come gli agrumi del Parco, che vengono trasformati in confetture, succhi e scorze candite. I piatti salati, come la caponata e la pasta con le fave, saranno arricchiti da erbe aromatiche locali, come rosmarino, timo, salvia, alloro e origano. Ogni esperienza culminerà con un bicchiere di vino Diodoros, ottenuto dalle uve coltivate ai piedi del tempio di Giunone, e con deliziosi dessert, come il dolce alla polvere d’arancia o la frutta di stagione.

Queste emozionanti esperienze saranno disponibili ogni giorno dal 28 luglio al 20 agosto. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito web www.coopculture.it, dove sarà possibile scegliere tra diverse opzioni di esperienza.

Per coloro che desiderano arricchire ulteriormente la loro visita alla Valle dei Templi, le nuove catacombe paleocristiane offriranno un’occasione unica per esplorare il lato meno conosciuto della storia di questo luogo affascinante. Inoltre, ogni sabato mattina, dal 1 agosto al 17 settembre, sarà possibile godere di una colazione fresca e rilassante sotto la pergola di Casa Barbadoro, accompagnata dai prodotti prelibati di Diodoros.

