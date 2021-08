Caruana, Confcommercio: soddisfazione per abbattimento TARI.

La riduzione della Tari era uno dei punti richiesti dal Tavolo delle attività produttive che interloquisce costantemente con l’amministrazione comunale per l’individuazione di azioni concrete a supporto delle imprese che stanno affrontando una crisi senza precedenti.

Ad affermarlo è Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio Agrigento che aggiunge:

La sforbiciata alla Tari, la tassa sui rifiuti annunciata dal Sindaco Miccichè, per sostenere le imprese la cui attività è stata chiusa o limitata – in misura diversa a seconda del settore – dalle normative e dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, per il 2021, per Confcommercio è una straordinaria operazione. Certifica la grande attenzione dell’Amministrazione e del civico consesso nei confronti di imprese e cittadini. Dimostra la capacità di leggere le difficoltà ed affrontarle, migliorare e superare insieme una crisi senza precedenti. Una boccata di ossigeno che serve a liberare risorse dai pagamenti di tasse sempre più vessatorie nei confronti delle imprese”.