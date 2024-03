“Nelle scorse ore alcune munizioni sono state rinvenute sulla pavimentazione stradale antistante al Tribunale di Sciacca. Un gesto inquietante, una vile intimidazione che sarebbe un errore sottovalutare. Ai magistrati in servizio negli uffici giudiziari di Sciacca, impegnati da sempre con scrupolo e rigore in difesa della legalità e nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, va il sostegno dell’Associazione nazionale Magistrati”.

Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati, in merito al ritrovamento di una cinquantina di cartucce del tipo in dotazione alle forze armate e di polizia, nel parcheggio davanti al Palazzo di Giustizia di Sciacca, e per il quale la Procura ha avviato una inchiesta.