Un contribuente agrigentino ha ottenuto l’annullamento delle cartelle esattoriali perché prescritte e mai notificate per oltre 380mila euro. La vicenda riguarda un libero professionista, A.B., che aveva ricevuto un’intimazione esattoriale di circa 412 mila euro contenente 17 cartelle che però non gli erano mai state notificate nel febbraio del 2023.

L’uomo si è rivolto al commercialista Giuseppe Edoardo Toto e all’avvocato Fabio Toto, i quali proponevano ricorso presso la corte di giustizia tributaria di primo grado.

Il collegio di Agrigento, accogliendo in gran parte le tesi sostenute dai difensori, che gran parte delle richieste erano state notificate in modo non valido, o addirittura contenenti tributi prescritti poiché risalenti a oltre dieci anni addietro, ha appunto annullato 15 cartelle esattoriali per un totale di oltre 380 mila euro.