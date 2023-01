Carrello saliscale: che cosa Ã¨ e come utilizzarlo al meglio

Esistono moltissime tipologie di carrelli, tutti hanno in comune un aspetto: sono stati studiati per rendere più sicuro e meno faticoso il lavoro di chi deve trasportare scatoloni, pacchi o fare consegne. Non tutti i palazzi sono muniti di ascensore, alcuni sono persino vietati ai corrieri e ai non residenti. Ecco che un carrello per scale professionale economico può fare la differenza.

Vi è mai capitato di fare le scale con una pila di scatoloni temendo potessero cadere o rischiando di farvi male? Che siate in ambito lavorativo o privato, che siate freelance o dipendenti, dovete sapere che il carrello saliscale può sicuramente fare la differenza.

Cosa sono i carrelli saliscale

I carrelli saliscale sono una tipologia di strumento per lo più prodotti in metallo e con una struttura di ruote studiate appositamente per poter fare le scale senza sbilanciare la merce; ruote o cingoli disposte a 3 permettono di salire i gradini evitando che gli scatoloni si rovescino o che chi trasporta l’oggetto sollevi tirando da schiena e reni avendo dolori localizzati a fine serata. Insomma, la loro funzione è proprio quella di riuscire a garantire benessere, comfort e facilità del lavoro così da mantenere alto l’umore di chi lavora.

Il settore è davvero ampio e in commercio si trovano tantissime tipologie; ma come fare a scegliere? Chiaramente dipende dalle esigenze e dalle necessità. I saliscale non servono solo a trasportare merce, forse non sapete che esistono anche nella modalità trasporto di persona ma non è di questo che ci occuperemo oggi.

Per cosa si può utilizzare un saliscale

Un saliscale può essere utilizzato per molte ragioni:

– Trasporto di scatoloni

– Facilitazione del trasloco

– Spostamento mobili

– Trasporto di grandi elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, forni

– Consegna di pacchi pesanti

Tipologie

Esistono fondamentalmente due tipologie di saliscale: quelli a ruote e quelli a cingoli. Possiamo dire che i modelli elettrici con cingoli sono quelli più costosi ma allo stesso tempo anche quelli che riescono a gestire meglio il peso, quelli a tre ruote invece sono tra i più popolari e diffusi vengono apprezzati per il prezzo più accessibile ma sicuramente hanno una minore tecnologia rispetto ai precedenti.

Secondo le stime, quelli a cingoli sono in grado di trasportare fino a 600 kg, contro i 150 kg di quelli a ruote. Inoltre si distinguono per misure: non tutti i palazzi sono uguali e per poter salire anche le scale più strette vengono prodotti carrelli di ridotte dimensioni.

Come si sceglie un saliscale?

Come accennato, sono diversi i fattori da prendere in considerazione ma proviamo ad entrare nel dettaglio.

– Tipologia di attività. Un corriere o un libero professionista che effettua spesso consegne al piano e deve sollevare carichi pesanti, deve valutare l’acquisto di un carrello top di gamma per evitare l’affaticamento ed eccessivi sforzi.

– Dimensioni. Che usiate un camion o un furgone, non è solo la dimensione del vostro mezzo da prendere in considerazione ma anche quelle delle scale che affronterete. Nelle grandi città ci sono alcuni quartieri con scale di vecchia generazione davvero strette, esistono però carrelli ridotti nelle dimensioni che possono aiutare anche in questo caso.

– Funzioni. Non tutti i saliscale sono uguali; alcuni sono muniti di funzioni extra come ad esempio la possibilità di ribaltarlo o la presenza di maniglie ergonomiche per migliorare il comfort.

Ora sapete tutto quello che vi serve per poter acquistare il saliscale adatto a voi; scegliete un modello a ruote low cost se avete bisogno di un supporto una tantum, puntate invece su un modello più prestante se di lavoro sollevate frequentemente carichi pesanti o se avete intenzione di spostare numerosi pacchi in poco tempo.