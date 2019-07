Carola Rackete, Sit in di sostegno fuori dal tribunale di Agrigento

Carola Rackete, interrogatorio ad Agrigento. Sit in di sostegno fuori dalla procura.

Oggi l’interrogatorio per la capitana della nave Sea watch3 Carola Rackete alla Procura di Agrigento. La comandante tedesca risponde al Procuratore aggiunto Salvatore Vella, e dai sostituti Alessandra Russo e Cecilia Baravelli, nell’ambito dell’inchiesta per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Carola è accompagnata dall’avvocato Alessandro Gamberini e Leonardo Marino.

Dopo circa due ore di interrogatorio, il Procuratore aggiunto ha concesso unabreve pausa. Carola sta rispondendo alle domande della Procura, si prevede che si proseguirà fino al tardo pomeriggio. La capitana della Sea Watch, come fa sapere l’ong su Twitter, “è serena e spiegherà agli inquirenti come ha adempiuto al dovere di soccorrere e portare in salvo le persone trovate in mare e abbandonate a lei dall’Europa intera. Salvare vite non è reato”.