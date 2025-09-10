L’inflazione e l’aumento dei prezzi hanno cambiato le abitudini di consumo degli italiani. Famiglie e giovani adulti si trovano sempre più spesso a dover pianificare le spese con attenzione, e lo shopping online non fa eccezione. In questo scenario, i codici sconto sono diventati uno strumento prezioso per difendere il potere d’acquisto.

Una ricerca condotta da BravoSconto, portale specializzato in coupon digitali, mostra come lo sconto non sia più un extra, ma un elemento determinante nelle scelte di acquisto. Nel 2023 in Italia sono stati distribuiti oltre 278 milioni di coupon, per un valore di 411,8 milioni di euro.

Un consumatore più attento e meno fedele

I dati raccolti da BravoSconto evidenziano che il 98% degli italiani considera lo sconto decisivo quando deve comprare un prodotto o un servizio, e il 70% è disposto a cambiare marchio se trova un’offerta conveniente.

Questo significa che la fedeltà alle aziende è sempre più fragile: se in passato ci si legava a un brand per abitudine o fiducia, oggi il consumatore medio sceglie in base alla convenienza. Più della metà dichiara di passare più tempo a cercare coupon, e il 61% accetta di fornire i propri dati personali pur di riceverne uno.

Parallelamente, cresce il commercio digitale. Nel 2024 gli acquisti online in Italia hanno superato i 58,8 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. La crescita è trainata soprattutto dai servizi (turismo e trasporti, +8%), mentre i prodotti hanno registrato un +5%.

Psicologia del risparmio

Il successo dei codici sconto non si spiega solo con l’aspetto economico. I meccanismi psicologici giocano un ruolo centrale. Countdown, avvisi di disponibilità limitata, notifiche su quanti stanno guardando lo stesso prodotto: tutti strumenti che fanno leva su urgenza, scarsità e riprova sociale.

Secondo la ricerca, oltre il 55% degli italiani dichiara di dedicare più tempo alla ricerca di coupon rispetto al passato. In un periodo segnato dall’incertezza economica, la “caccia all’offerta” diventa non solo una necessità, ma anche una strategia per sentirsi più padroni delle proprie scelte.

Una nuova normalità

Per famiglie e giovani, risparmiare è diventato un imperativo. I codici sconto rappresentano il ponte tra convenienza e qualità, e spiegano perché milioni di italiani abbiano già fatto di questa pratica una nuova abitudine quotidiana.

