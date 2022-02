Caro carburante: mobilitazione camionisti ad Agrigento

Prosegue ad Agrigento la mobilitazione degli autotrasportatori che in maniera spontanea presidiano la statale 6640 e fermando i propri mezzi alla rotatoria Giunone per protestare contro il caro-carburante e l’aumento dei costi di gestione. Il traffico veicolare viene rallentato e al momento non ci sono blocchi, ma la situazione – dicono gli addetti ai lavori – potrebbe cambiare con un inasprimento della protesta in mancanza di risposte da parte del governo. Sui Tir fermi sono attaccati dei manifesti con la scritta: “Il governo non ha compreso la situazione. Questa e’ la risposta che abbiamo ricevuto. Facciamo capire quanto costa fermare l’autotrasporto in Italia. Agrigento spegne i motori”.