“Caro” carburante al Villaggio Mosè: Konsumer chiede spiegazioni

Pronta è la protesta dell’associazione dei consumatori “Konsumer” che ha scritto all’amministrazione comunale di Agrigento per chiedere chiarimenti sulla differenza di prezzo del carburante dei negli impianti del Villaggio Mosè rispetto ad altre zone della città. I responsabili di Agrigento e Favara, Gianluca Cucchiara e Giuseppe Di Miceli affermano: “abbiamo raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, cui si aggiunge, nei giorni scorsi, quella del responsabile provinciale di Fratelli D’Italia Calogero Pisano. L’esistenza di una differenza di prezzo-dicono i due- tra il Villaggio Mosè e gli altri quartieri della città sarebbe stata già verificata attraverso un sito on line che consente di raffrontare i prezzi del carburante”. Konsumer chiede a palazzo dei Giganti di “verificare ed accertare il prezzo praticato dai di distributori di carburante in città provvedendo inoltre a convocare un tavolo di confronto tra i gestori dei distributori, oggetto del caro carburanti, e le associazioni dei consumatori affinché vengano calmierati i prezzi. Se la situazione dovesse perdurare- avvertono- l’associazione sarà “costretta a chiedere l’intervento dell’AntiTrust”.