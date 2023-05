Carnevale di Sciacca, richieste di biglietti anche da fuori Italia

Non solo dalla Sicilia e dall’Italia, ma anche dall’estero le richieste di biglietti per assistere alla prossima edizione del carnevale di Sciacca. Sul sito on line dedicato Ticketzeta.it, sono stati acquistati diversi abbonamenti da Malta e dal Belgio per assistere alle quattro giornate della kermesse. Inoltre è stata confermata la presenza di operatori e carristi dei carnevali di Cento e di Viareggio, da tempo collegati alla storica manifestazione saccense. Inoltre i post sul carnevale delle pagine

social ( sono già stati visti da oltre 100mila persone in Italia e all’estero. Tutto ciò conferma, se ce ne fosse stato bisogno, che l’evento conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, raccoglie sempre tanto interesse e per questo in molti vogliono essere presenti.

Intanto, altre quattro attività commerciali di Sciacca hanno voluto aderire alla prevendita dei biglietti. Si tratta del Winner Bar – Eurobet Ciancimino di via De Gasperi, 166, della Tabaccheria Baccarella di via dei Cappuccini, 122, della Tabacchi La Fenice Alberto di via Giuseppe Licata201 e della rivendita di Tabacchi Federica Scaduto di corso Vittorio Emanuele 62. Salgono così a 17 i punti vendita fisici di biglietti a Sciacca.