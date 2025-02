Al via sabato 22 febbraio le sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Sciacca. Per l’edizione di quest’anno sono 7 i carri in concorso, ciascuno dei quali affronta un tema diverso: dalla siccità in Sicilia all’intelligenza artificiale, dal ruolo dell’Italia in Europa alla fuga dei giovani che, dopo gli studi, sono costretti a lasciare la loro terra natia per cercare un lavoro.

Il carnevale saccense si annuncia anche quest’anno come uno degli eventi turistici di punta. Per il terzo anno consecutivo, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, il circuito della festa non è nelle vie del centro ma in periferia, in contrada Perriera, nei pressi degli uffici giudiziari. Come la scorsa edizione, anche nel 2025 ad organizzare il carnevale è la Futuris srls, una società privata a cui il comune ha affidato la gestione anche per i prossimi due anni.

L’ingresso al corteo mascherato avviene dietro il pagamento di un ticket. La festa si svolge in due weekend: da domani a domenica e, successivamente, da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo. Diversi gli eventi collaterali in programma, tra cui spicca il concerto di Dargen D’Amico in programma la sera di venerdì 28. A presentare lo spettacolo sul palco di via Allende sarà il comico siciliano Sasà Salvaggio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp