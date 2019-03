Carnevale del mandorlo: ad Agrigento sfilate con gli studenti

Carnevale per le vie di Agrigento. Questa mattina gli studenti delle scuole hanno animato la sfilata del” Carnevale del mandorlo” lungo la via Atenea, sino a Piazza Cavour, Viale della Vittoria. In particolare, i bambini della sez. E della scuola dell’infanzia e le classi quinte della primaria, si sono presentati rispettivamente con i seguenti temi ” Girotondo del mondo e ” Greci come noi”. Ad aprire la sfilata il carro creato dagli studenti dell’Accademia Michelangelo di Agrigento.



IL VIDEO