Il Carnevale Montevaghese, giunto alla sua 36esima edizione, tornerà ad animare le strade del centro belicino con quattro giornate di allegria, musica e tradizione. Dal 20 al 23 febbraio, il paese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove carri allegorici, maschere e spettacoli animeranno il cuore del paese. L’evento, organizzato dal Comune di Montevago con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, rappresenta per i montevaghesi uno dei momenti più attesi dell’anno, capace di unire grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e condivisione.

Sabato 15 febbraio alle ore 21 è in programma la presentazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati alla Città dei Ragazzi. Le sfilate si terranno poi nei giorni 20, 21, 22 e 23 febbraio, sempre a partire dalle ore 18, portando per le vie del paese un’esplosione di colori, musica e creatività. Particolarmente atteso è l’appuntamento di sabato 21 febbraio alle ore 16, dedicato ai più piccoli: “La grande festa di carnevale”, animata dal Coro degli Angeli, offrirà un pomeriggio di giochi, balli e divertimento per le famiglie.

“Il Carnevale Montevaghese – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – è da sempre un simbolo di identità e partecipazione, rappresenta un importante momento di aggregazione e promozione del territorio. Ogni anno, associazioni, scuole e gruppi di cittadini collaborano per realizzare carri e costumi che raccontano, con ironia e fantasia, temi di attualità e cultura popolare. Anche quest’anno sarà una bella festa, invito tutti a partecipare”.

