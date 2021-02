Carnevale: appuntamenti on line e nei canali radiotelevisivi

Il Carnevale di Sciacca si sposta online e nelle tv. Non potendosi svolgere nelle tradizionali e storiche modalità, a causa della pandemia, l’edizione 2021 andrà in rete, soprattutto nelle piattaforme social, e nei canali radiotelevisivi locali.

È quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore allo Spettacolo e Turismo Sino Caracappa dopo l’approvazione della Giunta comunale del programma di iniziative. Previsti la messa in onda di un documentario sul Carnevale di Sciacca con i protagonisti della festa: maestri modellatori, copionisti, coreografi, costumisti. Ci sarà anche un video contenente la consegna di un riconoscimento speciale ai cantanti e autori Tony Bentivegna e Pasquale Sabella per il contributo artistico fornito nel corso di una carriera ultra trentennale. Altra iniziativa sarà il “Carnevale tra le pareti domestiche” con interventi di autori e attori che reciteranno copioni, inni, lanciandosi in “chiacchiere e brindisi”. I canali radiotelevisivi locali hanno, inoltre, programmato la messa in onda di contenuti sia d’archivio che di nuova produzione promossi dall’Amministrazione comunale.