Carnevale 2023 a Sciacca si svolgerà a maggio: ci saranno 5 carri allegorici

Il Carnevale di Sciacca 2023 si svolgerà a maggio. Lo ha dichiarato il sindaco Fabio Termine. Le sfilare con i carri allegorici saranno spalmato in due fine settimana: il 20 e 21 e poi il 27 e 28. Saranno 5 i carri allegorici, tutti di categoria A, che potranno essere ammessi.

A questi va aggiunto il carro simbolo del Carnevale di Sciacca, quello di Peppe Nappa. Verrà pubblicato oggi il bando aperto alle associazioni culturali che vorranno partecipare. Per questo mese di febbraio, tra il 24 e il 26, sono in programma delle piccole iniziative di intrattenimento, in attesa dell’evento di maggio.