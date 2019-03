Carmina posta la foto con Conte, polemica sul web: Grazie per la solidarietà, arrivano 5 milioni di euro

Grazie per la solidarietà che tanti cittadini mi stanno dimostrando .

Ore coincitate per il primo cittadino, alle prese con polemiche, attacchi politici e mozioni di sfiducia:

«Vado avanti a testa alta e con l’ animo sereno – dice la sindaca di Porto Empedocle – perché ho la coscienza di aver fatto un servizio al mio paese, nei momenti più drammatici della sua storia recente , rimanendo al timone di una nave in gran tempesta , quando altri sarebbero scappati tanto la situazione era drammatica , dando tutta me stessa , incondizionatamente solo ed esclusivamente per il bene di Porto Empedocle e dei “ Marinisi».

Carmina che nel pomeriggio ha incontrato i parlamentari penta stellati per concordare eventuali strategia politiche da intraprendere, si affida quindi ad un post sui social per sfogare la sua rabbia: