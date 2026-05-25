La tornata elettorale a Ribera si chiude al primo turno con la vittoria del deputato regionale Carmelo Pace, che torna a guidare la città superando la soglia del cinquanta per cento. Con il 53% dei consensi ha staccato la principale sfidante, Maria Rosaria Provenzano, la cui corsa si arresta al 36% delle preferenze.

Non è bastata a quest’ultima la mobilitazione delle ultime settimane per trascinare la coalizione al ballottaggio. Staccatissimi e fuori dai giochi gli altri due candidati, Palminteri e Romano.

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